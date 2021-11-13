Еще 9 млн рублей направят на благоустройство Детского парка в Орле

В Орле намерены продолжить благоустройство Детского парка. На работы выделят около 9 млн рублей, сообщил замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов на совещании 12 ноября.

В Детском парке планируется установить новые скамейки, выполнить ряд работ по благоустройству, а также провести дополнительное освещение. Поиск подрядчиков уже завершен, контракты находятся на стадии подписания.

Конкурсные процедуры провели на средства экономии в размере почти 9 млн рублей, уточняет InfoOrel.ru.

Вадим Тарасов также рассказал, что на прошлой неделе были заключены два контракта на текущий ремонт Тельченской сельской библиотеки в Мценском районе. До 18 ноября будут подписаны договоры еще с двумя исполнителями, которые должны поставить оборудование для учреждения.

Ранее сообщалось, что в Орле в 2022 году благоустроят ландшафтный сквер «Дворянское гнездо». В конце октября фонд «Культурное движение» представил концепцию преображения на заседании градостроительного совета.