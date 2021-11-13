Иранские военные показали, как облетели на вертолете авианосец США в Персидском заливе

Иранские военные показали, как облетели на вертолете авианосец США в Персидском заливе

2021-11-13 13:14:37

2021-11-13 13:14:37

2021-11-13 13:14:37

2021-11-13 13:14:37

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru