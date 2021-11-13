В РЖД заявили что QR коды не вызовут проблем

В РЖД заявили что QR коды не вызовут проблем

2021-11-13 12:36:14

2021-11-13 12:36:14

2021-11-13 12:36:14

2021-11-13 12:36:14

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