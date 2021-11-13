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Жителям Камчатки выдадут сертификат о перенесенном COVID-19 при наличии антител

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На Камчатке будет создана комиссия для решения ситуаций, когда человек переболел COVID-19, но не обращался к врачу и не может получить сертификат о перенесенном заболевании. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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«Много обращений поступает ко мне от людей, у которых высокий уровень антител, они подозревают, что они переболели, но их статус не зафиксирован в медицинской системе, и они не могут получить документ установленного образца о перенесенном заболевании. Я принял решение, что в ближайшее время мы создадим медицинскую комиссию, которая будет рассматривать такие случаи», — сказал он во время общения с жителями в прямом эфире.

По его словам, люди, имеющие высокий уровень антител, должны иметь возможность получить медицинский документ. Солодов добавил, что медицинская комиссия заработает в ближайшее время.

Днем ранее депутат Госдумы от ЛДПР, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что в России необходимо создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к COVID-19, но которые не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Он уточил, что не все россияне, у которых имеются антитела, могут получить QR-код.

В тот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. Руководитель минцифры республики Кристина Майнина добавила, что решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею властей Чувашии, заявил, что в этом вопросе необходимы консультации специалистов и Роспотребнадзора. По его словам, инициативы такого плана сначала подлежат экспертной проработке, так как в них много нюансов и всё нужно внимательно прорабатывать.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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