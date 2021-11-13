Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду Гран-при в Японии

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов 13 ноября стали победителями соревнований по танцам на льду на четвертом этапе серии Гран-при NHK Trophy, который проходит в Токио.

По сумме короткой и произвольной программ спортсмены набрали 215,44 балла. На втором месте — американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (210,78). На третьей строчке расположились фигуристы из Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (191,91). Россияне Софья Шевченко и Игорь Еременко заняли последнее, девятое место (160,13).

Ранее, в пятницу, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар. Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 227,28 балла, сообщает «Спорт-Экспресс». С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), обеспечив себе место в финале Гран-при. Пара тренируется у Этери Тутберидзе.

8 ноября россиянка Анна Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине. В произвольной программе она прыгнула четверной флип и получила за прокат 165,05 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 236,78 балла.

Соревновательная программа этапа Гран-при в Токио завершится в субботу. Следующий этап пройдет 19–21 ноября во французском Гренобле.