Пермяк приклеил себя к двери бывшей и три часа вел эфир о страданиях

Житель Перми пришел к квартире бывшей девушки и приклеил себя к двери. Об этом 12 ноября сообщили местные СМИ.

Отмечалось, что мужчина требовал вернуть ему кухонную вытяжку и кошку, причем последнюю он сам когда-то подарил дочери бывшей. Получив отказ, он достал суперклей, обмазал им руку и намертво приклеился к двери.

Затем пермяк три часа вел эфир в социальной сети, в котором подробно рассказывал о своих страданиях.

Позже прибывшие на место медики смогли отделить руку мужчины от двери.

В декабре прошлого года в Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на бывшую жену. По данным следствия, 23 декабря возле одного из жилых домов на Беловежской улице мужчина выстрелил в голову бывшей жене, с которой находился в конфликте. 44-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.