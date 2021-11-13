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Пермяк приклеил себя к двери бывшей и три часа вел эфир о страданиях

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Житель Перми пришел к квартире бывшей девушки и приклеил себя к двери. Об этом 12 ноября сообщили местные СМИ.

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Отмечалось, что мужчина требовал вернуть ему кухонную вытяжку и кошку, причем последнюю он сам когда-то подарил дочери бывшей. Получив отказ, он достал суперклей, обмазал им руку и намертво приклеился к двери.

Затем пермяк три часа вел эфир в социальной сети, в котором подробно рассказывал о своих страданиях.

Позже прибывшие на место медики смогли отделить руку мужчины от двери.

В декабре прошлого года в Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на бывшую жену. По данным следствия, 23 декабря возле одного из жилых домов на Беловежской улице мужчина выстрелил в голову бывшей жене, с которой находился в конфликте. 44-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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