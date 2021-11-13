Корабли ВМС США прибыли в Румынию

Флагманский корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Mount Whitney и ракетный эсминец USS Porter 12 ноября прибыли в Румынию. Об этом сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter.

«Флагман Шестого флота США USS Mount Whitney и эсминец типа «Арли Берк» USS Porter прибыли в Констанцу! Мы с нетерпением ждем возможности укрепить наше Североатлантическое партнерство, пока мы здесь, в этом замечательном портовом городе!» — говорится в сообщении.

12 ноября в Минобороны РФ сообщили о растущей интенсивности воздушной разведки стран НАТО вблизи границ России. В ведомстве также добавили, что суда ВМС США в составе эсминца Porter, штабного корабля Mount Whitney и танкера John Lenthall после совершения перехода из грузинского порта Батуми находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что учения альянса в Черноморском регионе являются предметом обеспокоенности российского лидера Владимира Путина. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.

В тот же день сам Путин в ходе телефонных переговоров с врио канцлера Германии Ангелой Меркель указал на провокационный характер учений США и их союзников по НАТО в Черном море

30 октября штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.