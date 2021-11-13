В Совфеде допустили возможность выдачи QR-кодов переболевшим

Внесенные в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест могут быть дополнены поправкой, где будет прописан индивидуальный подход к гражданам с высоким титром антител спустя более шести месяцев с момента заболевания коронавирусом. Об этом 13 ноября заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Надо внимательно посмотреть. Возможно, понадобится внести поправки, которые касаются выдачи QR-кодов тем людям, которые переболели и имеют высокий титр антител. Им прививаться не рекомендуют, а со времени заболевания может пройти больше, чем шесть месяцев, но высокий титр сохраняется. То есть нужен некий индивидуальный подход», — сказал он ТАСС.

12 октября правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

В тот же день глава комитет ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что комитет поддержит законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу. Он подчеркнул, что законопроект направлен на сохранение здоровья и жизни всех людей, и в данный момент действительно необходимо его принять.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила мнение, что сертификат вакцинации от COVID-19 в России должен стать таким же документом, как паспорт. Она также заявила, что власти планируют ввести обязательные для посещения кафе, магазинов и транспорта QR-коды с 1 февраля, чтобы россияне успели получить необходимые документы об иммунитете.

Кроме того, вице-премьер вновь призвала граждан привиться от COVID-19. По ее словам, Россия только приблизилась к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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