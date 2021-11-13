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В Совфеде допустили возможность выдачи QR-кодов переболевшим

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Внесенные в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест могут быть дополнены поправкой, где будет прописан индивидуальный подход к гражданам с высоким титром антител спустя более шести месяцев с момента заболевания коронавирусом. Об этом 13 ноября заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

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«Надо внимательно посмотреть. Возможно, понадобится внести поправки, которые касаются выдачи QR-кодов тем людям, которые переболели и имеют высокий титр антител. Им прививаться не рекомендуют, а со времени заболевания может пройти больше, чем шесть месяцев, но высокий титр сохраняется. То есть нужен некий индивидуальный подход», — сказал он ТАСС.

12 октября правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

В тот же день глава комитет ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что комитет поддержит законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу. Он подчеркнул, что законопроект направлен на сохранение здоровья и жизни всех людей, и в данный момент действительно необходимо его принять.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила мнение, что сертификат вакцинации от COVID-19 в России должен стать таким же документом, как паспорт. Она также заявила, что власти планируют ввести обязательные для посещения кафе, магазинов и транспорта QR-коды с 1 февраля, чтобы россияне успели получить необходимые документы об иммунитете.

Кроме того, вице-премьер вновь призвала граждан привиться от COVID-19. По ее словам, Россия только приблизилась к 50% из 80% необходимого коллективного иммунитета.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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