Апелляционный суд отменил распоряжение Байдена о вакцинации

Распоряжение Байдена об обязательной вакцинации приостановлено. Решение приняла коллегия апелляционного суда США в Новом Орлеане, передает телеканал «Известия». Сотрудников крупных компаний пока не заставляют прививаться. В правительстве уверены: невыполнение мандата приведет к сотням смертей. В суде напомнили о свободе выбора согласно Конституции и что люди имеют право сами принимать решения. Мандат Байдена подготовлен Управлением по охране труда.

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