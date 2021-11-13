Четырежды судимый заключенный сбежал из колонии под Новосибирском

В Новосибирской области из колонии-поселения строгого режима № 8 бежал неоднократно судимый заключенный. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

33-летний житель Новосибирска Алексей Алексеев был осужден за преступления по ст. 161 («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору») и ст. 162 («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщается, отсутствие осужденного было выявлено в ходе проведения плановой проверки. В данный момент ведется его розыск.

В ГУФСИН пояснили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. С разрешения они могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение. Помимо этого, заключенные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, чем и воспользовался разыскиваемый осужденный, самовольно покинув рабочее место выводного производственного объекта.

Алексеева в 2012 году дважды привлекали к ответственности за кражи, после чего он получил шесть месяцев реального срока и два года лишения свободы условно. В 2014 году его приговорили к девяти годам и семи месяцам колонии строгого режима за шесть эпизодов грабежа и разбоя.

Ранее, 16 сентября, двое заключенных сбежали из колонии-поселения № 9 в Уфе. Один из них был приговорен в 2016 году к семи годам за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Второй избил свою тещу скалкой, та осталась жива, но получила черепно-мозговую травму. Его приговорили в 2018 году к шести годам исправительной колонии.

30 сентября сбежавших задержали. Им грозит до пяти лет лишения свободы за побег, совершенный группой лиц по предварительному сговору, отметили в управлении.