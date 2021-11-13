МИД РФ упрекнул правоохранителей соседей Белоруссии в нежелании сотрудничать

Правоохранительные структуры соседних с Белоруссией стран отказываются сотрудничать с Минском по ситуации с мигрантами на границе. Об этом 13 ноября заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Почему-то представители сопредельных с Белоруссией стран наотрез отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами Белоруссии. То есть если есть проблемы, то их следует решать в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество»,— сказал он журналистам.

Ранее, 12 ноября, представитель России в третьем комитете Генассамблеи ООН Степан Кузьменков осудил попытки Запада свести счеты с Белоруссией. Москва считает недопустимым перекладывание вины за происходящий в Европе миграционный кризис на Минск, подчеркнул он. Лукьянцев в свою очередь также отметил, что западные страны пытаются переложить вину за кризис с мигрантами на Минск, однако к ним самим есть вопросы о причинах развертывания войск в районе событий и отказа от консультаций с Белоруссией по урегулированию ситуации.

В тот же день главы внешнеполитического и оборонного ведомств Франции Жан-Ив Ле-Дриан и Флоранс Парли призвали Россию повлиять на Белоруссию для решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков выразил мнение, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами для того, чтобы получить дополнительное финансирование от ЕС. Он отметил, что именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных Западом государств.

За последние дни ситуация на польско-белорусской серьезно обострилась. Корреспондент «Известий» рассказал, что белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

11 ноября врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против Евросоюза. По ее словам, ситуация с мигрантами создана белорусским режимом, который «использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз».

9 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что причины миграционного кризиса заключаются в политике, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им демократию в понимании Запада. Министр в этой связи призвал ЕС избегать двойных стандартов в ситуации с мигрантами.