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Актриса Титаренко рассказала об «адской» жизни на Украине

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Заслуженный деятель искусств Украины актриса Любовь Титаренко рассказала, что Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар. В качестве же положительного опыта по отношению к национальной культуре она привела пример России.

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«Мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова», — сказала Титаренко в эфире YouTube-канала PolitWera.

По словам Титаренко, на Украине сжигают книги. Актриса отметила, что на этом фоне на Украине получили благодатную почву неонацисты, которые фактически действуют с официального одобрения властей.

В то же время, по словам артистки, благодаря тому, что Россия поддерживает свое культурное наследие, ему, напротив, обеспечено долголетие.

3 ноября украинское министерство культуры и информационной политики добавило в черный список 30 россиян, среди которых российские актеры.

Отмечается, что ведомство приняло такое решение по представлению Службы безопасности Украины. Всего в этом перечне находятся 258 человек.

21 октября в рамках очередного расширения черного списка министерство культуры Украины запретило въезд в страну 13 деятелям культуры из России. Тогда в список, в частности, вошли: Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Марина Денисова, Сергей Гарусов, Максим Григорьев, Евгений Кузьмин.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые, по мнению сотрудников ведомства, «создают угрозу национальной безопасности».

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