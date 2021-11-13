Представителя РФ переизбрали в Комиссию международного права ООН

Представитель России Евгений Загайнов был переизбран в Комиссию международного права (КМП) Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН). Об этом 12 ноября сообщили в постоянном представительстве РФ при организации.

«В новый состав КМП в условиях жесткой конкуренции (7 претендентов на 3 места от группы восточноевропейских государств) переизбран российский член Комиссии, директор правового департамента МИД России, Е.Т. Загайнов, набравший наибольшее число голосов»,— говорится в сообщении.

КМП является вспомогательным органом Генассамблеи, который занимается вопросами кодификации и прогрессивного развития международного права. Она была создана ГА ООН в 1947 году в целях содействия прогрессивному развитию международного права и его кодификации. Комиссия проводит ежегодные заседания. В нее входят 34 члена, избираемых Генассамблеей на пять лет.

В 2016 году от РФ в комиссию был избран директор правового департамента МИД России Роман Колодкин.

Ранее, в сентябре, в Нью-Йорке прошла 76-я сессия Генассамблеи ООН. В отличие от юбилейной, 75-й ГА ООН, состоявшейся из-за COVID-19 в виртуальном формате в прошлом году, эта сессия прошла в гибридном режиме. Новый председатель ГА ООН Абдулла Шахид сообщил, что на своем посту сосредоточится на борьбе с пандемией коронавиурса и неравенстве в доступе к вакцинам.