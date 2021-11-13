Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию в Токио

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов 13 ноября заняли первое место в соревновании спортивных пар на этапе серии Гран-при, который проходит в Токио. Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ набрали 227,28 балла, сообщает «Спорт-Экспресс».

Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), таким образом они обеспечили себе место в финале Гран-при. Пара тренируется у Этери Тутберидзе.

На третьей позиции — японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).

Ранее, 8 ноября, россиянка Анна Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине. В произвольной программе россиянка прыгнула четверной флип и получила за прокат 165,05 балла. По сумме выступлений спортсменка набрала 236,78 балла.

31 октября российская фигуристка Камила Валиева победила на втором этапе Гран-при в Канаде. Она набрала 265,08 балла (84,19 + 180,89), обновив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ, которые ранее тоже принадлежали ей.

20-летняя Мишина и 22-летний Галлямов выступают в паре с 2017 года. Они являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Соревновательная программа этапа Гран-при в Токио завершится в субботу. Следующий этап пройдет 19–21 ноября во французском Гренобле.