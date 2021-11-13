Более четырех тонн морепродуктов изъяли у браконьеров под Хабаровском

Сотрудники ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО изъяли у браконьеров более четырех тонн крабов, гребешка и рыбы, сообщает в пятницу, 12 ноября, пресс-служба ведомства.

Видео с место обнаружения незаконно реализуемой продукции опубликовал в пятницу «Пятый канал».

Отмечается, что пограничники задержали злоумышленников в районе мыса Иванова и в населенном пункте Датта Ванинского района Хабаровского края.

«Изъято более двух тонн краба различного видового состава и крабовой продукции, свыше 1,2 тонны мяса морского гребешка и порядка 1,2 тонны рыбы и рыбной продукции без документов, подтверждающих законность их происхождения», — следует из сообщения.

По предварительной оценке, браконьеры нанесли ущерб водным биологическим ресурсам России на 30 млн рублей. Следователи готовят материалы для возбуждения уголовного дела в отношении задержанных.

Ранее, 1 ноября, в Магаданской области изъяли около 260 кг красной икры, добытой браконьерами. По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 7 млн рублей.

Отмечается, что сотрудники отделения МВД по Омсукчанскому району в рамках плана «Путина» в 15 км от райцентра остановили автомобиль, в котором находились трое местных жителей. Во время осмотра машины полицейские нашли груз красной икры рыб семейства лососевых, на который не было сопроводительных документов. Кроме того, в автомобиле были орудия лова, приспособления для обработки рыбы и соль.