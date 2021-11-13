Харрис выразила беспокойство наплывом мигрантов на польской границе

Американский вице-президент Камала Харрис заявила 12 ноября, что Соединенные Штаты очень обеспокоены ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе.

«Мы очень обеспокоены действиями Белоруссии и тем, что происходит на границе с Польшей. Режим Лукашенко ведет очень тревожную деятельность», — рассказала Харрис общаясь с журналистами в ходе визита во Францию.

Она подчеркнула, что уже обсуждала сложившуюся ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

13 ноября президент США Джо Байден заявил, что американские власти довели до сведения Москвы и Минска обеспокоенность по поводу ситуации на белорусско-польской границе.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября. В этот день многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

12 ноября в лагерь на границе прибыла новая группа мигрантов из нескольких сотен человек.

В этот же день Североатлантический альянс выразил полную солидарность с Польшей, Литвой и Латвией в связи с миграционным кризисом. В НАТО полагают, что Минск якобы «из соображений политического характера продолжает использовать искусственно созданную проблему нелегальной миграции в рамках гибридных действий, нацеленных против Польши, Литвы и Латвии».

12 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить, в частности, ситуацию в Белоруссии.

В этот же день главы внешнеполитического и оборонного ведомств Франции Жан-Ив Ле-Дриан и Флоранс Парли призвали Россию повлиять на Белоруссию для решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.