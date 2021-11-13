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Власти Нидерландов ввели более строгие ограничения из-за COVID-19

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу, 12 ноября, объявил о введении в стране более строгих мер по борьбе с коронавирусом на фоне нового антирекорда по заболеваемости COVID-19. Ожидается, что новые меры сократят распространение коронавируса на 20%, сообщает NL Times.

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По данным Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды страны (RIVM), накануне было выявлено более 16,3 тыс. новых случаев заболевания.

Согласно новому распоряжению, с вечера субботы, 13 ноября, большинство жителей страны будут переведены на удаленную работу. Магазины, которые не продают товары первой необходимости, будут закрываться в 18:00, кафе и рестораны — в 20:00.

Кроме того, вновь вводится правило обязательной социальной дистанции в 1,5 метра. Также людей будут помещать на карантин при контакте с больными коронавирусом, проживающими с ними в одном доме.

Спортивные состязания профессионального и любительского уровня будут проходить без зрителей. В то же время концертные залы, кинотеатры и театры могут и дальше работать без ограничений.

За время пандемии в Нидерландах выявили 2,24 млн случаев заражения COVID-19, около 18,6 тыс. из них имели летальный исход.

Ранее, 21 октября, в Латвии вступил в силу локдаун, введенный в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Ограничения будут действовать до 15 ноября. В указанный период работать будут только магазины с товарами первой необходимости. Вводится комендантский час с 20:00 до 05:00. В это время нахождение за пределами места жительства допускается только в случае обоснованной необходимости. Организации, предоставляющие хозяйственные услуги, и магазины могут работать с 06:00 до 19:00. После окончания локдауна строгие ограничения для непривитых лиц сохранятся.

18 октября стало известно, что Латвия стала лидером мирового рейтинга по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей.

Кроме того, возможность введения полного локдауна рассматривают и власти Болгарии, где заболеваемость и смертность достигла максимума, а полный курс вакцинации прошли менее 20% жителей, передает ТАСС.

Сейчас в стране для входа в учреждения, крупные магазины, театры, музеи, предприятия общественного питания и другие общественные места в закрытых помещения требуется сертификат о полной вакцинации, о перенесенном заболевании или отрицательном результате ПЦР-теста (действителен 72 часа). Большинство школ переведены на дистанционное обучение.

В Румынии на фоне резкого роста темпов распространения инфекции магазины перешли на режим работы с 05:00 до 21:00, кафе и рестораны также должны закрываться не позднее девяти часов вечера, а бары, клубы и дискотеки вообще закрыты. Право перемещаться после 22:00 также имеют лишь обладатели таких сертификатов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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