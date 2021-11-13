Пьяный водитель насмерть сбил женщину на остановке в Новосибирске

В Новосибирске пьяный 45-летний водитель на автомобиле Lexus совершил наезд на пешеходное ограждение, после чего сбил троих человек на остановке, в том числе женщину, которая скончалась от полученных травм. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба городского ГИБДД.

Сообщается, что иномарка двигалась по улице Одоевского со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Твардовскогов и в 6:50 (2:50 мск) влетела в остановку общественного транспорта «Радиостанция№2».

«В результате ДТП один пешеход (женщина 1962 года рождения) получила травмы несовместимые с жизнью, еще двое пешеходов (мужчины) доставлены в больницу с различными травмами», — уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что водитель автомобиля был пьян, а само транспортное средстве в результате столкновения перевернулось.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств ДТП.

27 октября в Павловском районе Алтайского края в результате ДТП с участием пьяного водителя погибла 15-летняя девочка-пассажирка автомобиля. Кроме того, пострадала 36-летняя женщина. Как сообщало СУ СКР по региону, водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и допустил опрокидывание транспортного средства.

Водителя задержали, а межрайонный следственный отдел СУ СКР по краю возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, находящимся в состоянии опьянения»).