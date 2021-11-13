Прямой эфир
Армия
Два ракетоносца Ту-160 совершили тренировочные полеты над северными морями
Мир
Экс-участница шоу Трампа отказалась от обвинения в домогательствах
Мир
Байден заявил об обеспокоенности США ситуацией в Белоруссии
Наука
«Роскосмос» выявил неисправность прибора автоматической станции «Луна-25»
Мир
Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России
Общество
Брата Нурмагомедова и Идрисова доставили на допрос в ОВД Каспийска
Мир
Суд США официально прекратил опекунство над Бритни Спирс
Экономика
«Сбер» продаст Газпромбанку 36% акций в компании — совладельце VK
Мир
Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
Мир
Один человек погиб и несколько ранены неизвестным с ножом в Лондоне

Танкер для перекачки топлива с сухогруза прибыл на место ЧП в Находке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танкер для перекачки топлива с севшего на мель в Приморском крае панамского сухогруза Rise Shine прибыл к месту ЧП. Об этом 13 ноября сообщил директор приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» Иван Агаревский.

«Судно уже на месте, его ставят на якорь.<...> Водолазные работы пока не начались», — сказал он ТАСС.

Агаревский также добавил, что второй ряд боновых заграждений не устанавливали, а лишь отвели первый для постановки танкера.

9 ноября в 06:02 (23:02 мск 8 ноября) сигнал о бедствии на борту контейнеровоза у берегов Находки поступил в спасательные службы. Rise Shine сел на мель и получил несколько пробоин. С судна под панамским флагом был эвакуирован экипаж из 14 человек, все они граждане Китая.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021