Танкер для перекачки топлива с сухогруза прибыл на место ЧП в Находке

Танкер для перекачки топлива с севшего на мель в Приморском крае панамского сухогруза Rise Shine прибыл к месту ЧП. Об этом 13 ноября сообщил директор приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» Иван Агаревский.

«Судно уже на месте, его ставят на якорь.<...> Водолазные работы пока не начались», — сказал он ТАСС.

Агаревский также добавил, что второй ряд боновых заграждений не устанавливали, а лишь отвели первый для постановки танкера.

9 ноября в 06:02 (23:02 мск 8 ноября) сигнал о бедствии на борту контейнеровоза у берегов Находки поступил в спасательные службы. Rise Shine сел на мель и получил несколько пробоин. С судна под панамским флагом был эвакуирован экипаж из 14 человек, все они граждане Китая.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.