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Подано еще 90 исков из-за давки на концерте Трэвиса Скотта

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Еще десятки людей подали иски в суд, утверждая, что получили ранения в ходе выступления рэпера Трэвиса Скотта 6 ноября на фестивале Astroworld в Техасе, где погибли девять человек. Об этом 13 ноября сообщает Би-би-си.

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Адвокаты, которые представляют более 200 человек, пострадавших в давке на фестивале, сообщили, что подают еще 90 исков против организаторов выступления рэпера Трэвиса Скотта.

Прокурор по гражданским правам Бен Крамп прокомментировал подачу исков, заявив, что «люди буквально боролись за свою жизнь, просто чтобы выбраться оттуда».

«Таким образом, этот судебный процесс не только о справедливости для них, но и о том, чтобы удостовериться, что промоутеры и организаторы не допустят подобного в будущем», — заявил Крамп.

Ранее, в понедельник, пострадавшие в давке подали иски, в том числе с обвинениями против Скотта, который якобы подстрекал толпу на мероприятии. Претензии посетителей фестиваля также обращены к компании по продаже билетов на концерты Live Nation, которая «не смогла обеспечить адекватные меры безопасности».

Ранее, 8 ноября, рэпер Трэвис Скотт заявил, что полностью вернет деньги за билеты людям, которые посетили его выступление на фестивале Astroworld Festival в Техасе. Также музыкант не выйдет на сцену на фестивале Day N Vegas в Лас-Вегасе в субботу из-за того, что «он слишком расстроен, чтобы выступать».

7 ноября сообщалось, что Трэвис Скотт выразил желание помочь семьям людей, которые погибли в результате сильной давки на его концерте.

6 ноября Трэвис Скотт продолжил свое выступление на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе после того, как 10-летнему мальчику стало плохо. Несовершеннолетнего оперативно забрали медики. Выступление американского рэпера продолжалось параллельно госпитализации присутствующих на концерте. На кадрах записи с описанными событиями пользователи оставили более 20 тыс. осуждающих комментариев.

Мероприятие было остановлено только после поступления сообщений о нескольких десятках пострадавших. Жертвами давки стали девять человек.

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