Побывавший в суборбитальном полете разбился в авиакатастрофе

Космический турист Blue Origin погиб в авиакатастрофе, передает телеканал «Известия».

Бизнесмен Глен де Врайс разбился на легкомоторном самолете. Авария произошла в районе Хэмптона, штат Виргиния, в 65 км от Нью-Йорка. Сообщается, что самолет Cessna 172 по неизвестной пока причине рухнул в лесной полосе. Управление безопасности на транспорте ведет расследование.

В кабине, помимо 49-летнего де Врайса, находился 54-летний Томас Фишер. Потомственный авиационный инструктор и глава компании Fischer Aviation, где бизнесмен с 2016 года брал уроки летного мастерства, тоже погиб.

Глен де Врайс всего месяц назад, 13 октября, летал к нижней границе с космосом.

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