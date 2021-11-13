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Из-за ДТП на МКАД перекрыто четыре полосы

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Несколько автомобилей столкнулись на 71-м км МКАД. Столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщает, что для движения свободна одна полоса из пяти.

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«На 71-м км МКАД столкнулись несколько автомобилей. Для движения свободна на данный момент только одна полоса из пяти», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что один автомобиль загорелся. На месте работают оперативные службы города.

11 ноября на севере Москвы из-за скользкой дороги столкнулись 16 легковых автомобилей. Авария произошла на Дмитровском шоссе в сторону Москвы возле МКАД примерно в 04:30.

По предварительным данным, массовое ДТП произошло из-за скользкой дороги после выпавшего снега.

8 ноября работники шиномонтажей и водители рассказали «Известиям», что заморозки заставили московских автомобилистов в срочном порядке менять летнюю резину на зимнюю. По их словам, в автосервисах могут образоваться очереди.

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