Овечкин вышел на чистое 4-е место в списке лучших снайперов в НХЛ

Российский нападающий ХК «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Таким образом, он вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов, обойдя американца Бретта Халла.

Овечкин отличился на 11-й минуте матча против «Коламбуса», «Вашингтон» выиграл встречу со счетом 4:3.

Кроме того, Овечкин сделал голевую передачу, как и другие россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 12-й в этом сезоне, уточняет «Спорт-Экспресс».

В списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. Далее идут Горди Хоу (801) на третьем месте Яромир Ягр (766).

25 октября Овечкин в матче против «Оттавы Сенаторз» (7:5) оформил дубль и тем самым установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив минимум две шайбы в своем 84-м гостевом матче.

20 октября Овечкин вышел на второе место в НХЛ по количеству голов в пустые ворота (40 шайб). По этому показателю он сравнялся со словацким хоккеистом Марианом Хоссой.