Задержан подозреваемый в убийстве супруги и дочери отец семейства

В Кваркенском районе Оренбургской области полицейские задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в убийстве трехлетней дочери и супруги. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что сотрудники полиции получили сообщение о телах 20-летней местной жительницы и ее трехлетнего ребенка в квартире дома в селе Кваркено. Правоохранители приступили к оперативно розыскным мероприятиям, в ходе которых удалось установить, что после убийства возможный преступник направился в сторону реки Сундук. В этом районе, добавили в МВД, сотрудники искали подозреваемого по следам на снегу.

«В результате спустя несколько часов удалось задержать предполагаемого душегуба в районе поселка Октябрьский, который находится в 15 километрах от поселка Кваркено, где было совершено жестокое убийство», – говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции МВД России по Квакерскому району, заключили в ведомстве.

Ранее в тот же день сообщалось, что мужчина мог зарезать супругу во время ссоры, после чего задушить дочь. Как рассказывали соседи, женщина изменяла своему супругу, а дочь могла быть не от него, однако в целом семья создавала положительное впечатление и не была замечена в алкоголе.

По факту двойного убийства Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Уточнялось, что ребенок был задушен, а его матери нанесены колото-резаные ранения.