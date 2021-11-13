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Байден заявил об обеспокоенности США ситуацией в Белоруссии

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Президент США Джо Байден заявил, что американские власти довели до сведения Москвы и Минска обеспокоенность по поводу ситуации на белорусско-польской границе.

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«Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Белоруссии», — приводит пресс-пул слова Байдена.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Евросоюз обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В Минске же подчеркивают, что не имеют отношения к кризису с мигрантами и именно европейская политика привела к такому положению дел.

12 ноября в лагерь на границе прибыла новая группа мигрантов из нескольких сотен человек.

В этот же день Североатлантический альянс выразил полную солидарность с Польшей, Литвой и Латвией в связи с миграционным кризисом. В НАТО полагают, что Минск якобы «из соображений политического характера продолжает использовать искусственно созданную проблему нелегальной миграции в рамках гибридных действий, нацеленных против Польши, Литвы и Латвии».

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