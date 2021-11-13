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Один человек погиб и несколько ранены неизвестным с ножом в Лондоне

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Полиция западного района Лондона Ханслоу начала расследование после смертельного ножевого ранения мужчины в городе Брентфорд. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 12 ноября.

Молодой человек умер в результате уличного нападения неизвестного на прохожих.

«Мужчина 20 лет скончался на месте происшествия. В настоящее время ведется расследование для установления его личности», — следует из материала пресс-службы.

По предварительным данным, всего ранения получили четыре человека, в том числе женщина 80 лет. Пострадавших доставили в больницы.

Сейчас на месте работают экстренные службы, следователи выясняют обстоятельства случившегося. Преступника разыскивают, он всё еще находится на свободе.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что во Франции мужчина, вооруженный холодным оружием, напал на полицейскую бригаду в автомобиле у комиссариата полиции города Канны. Правоохранители были в бронежилетах, пострадавших в результате нападения нет.

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