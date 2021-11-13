Прямой эфир
Общество
Самолет с задержанным братом Нурмагомедова сел в Махачкале
Мир
Суд США официально прекратил опекунство над Бритни Спирс
Экономика
«Сбер» продаст Газпромбанку 36% акций в компании — совладельце VK
Мир
Пэрис Хилтон впервые вышла замуж
Мир
Лавров оценил последствия принятия Киевом закона о переходном периоде
Спорт
Гимнастки Аверины поделились впечатлениями после ЧМ в Японии
Мир
Псаки сообщила о диалоге с Украиной на тему ситуации на границе с РФ
Мир
Пушков осудил продажу Турцией БПЛА Bayraktar Украине
Происшествия
Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина
Культура
Рэпер Канье Уэст сравнил себя с молодым Путиным
Сюжет:

Постпред Белоруссии в ООН призвал не применять слово «режим» к властям страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков обратился к западным странам с просьбой не использовать слово «режим» в отношении белорусских властей.

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
«Известия» побывали в миграционном лагере, из-за которого между республиками разгорелся конфликт

«Нам не хотелось бы при дальнейших обсуждениях многочисленных и массовых нарушений прав человека в различных странах мира, в том числе и западных, использовать терминологию: режим [президента США Джо] Байдена, режим [президента Франции Эммануэля] Макрона, режим [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо», — сказал Рыбаков.

Так он отреагировал на то, что при обсуждении белорусского проекта резолюции Запад стал обвинять Минск в использовании беженцев на границе с ЕС для дестабилизации там ситуации. При этом представители западных стран называют власти в Минске «режимом Лукашенко», передает «РИА Новости».

Валентин Рыбаков также призвал западных коллег к дальнейшему конструктивному сотрудничеству.

Он заявил представителям Польши и Литвы, что со своими внутренними проблемами Белоруссия разберется сама без их помощи и без гибридных атак на белорусскую государственность.

В последние несколько дней ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. При этом Евросоюз обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

8 ноября многочисленная группа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. По утверждению польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС — все это, по его мнению, является частью российской политики, координирующей действия Белоруссии.

12 ноября корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли в стихийный лагерь на границе продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что причины кризиса кроются в политике, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им демократию в понимании Запада. Министр призвал страны ЕС избегать двойных стандартов в вопросе миграционного кризиса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021