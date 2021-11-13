Постпред Белоруссии в ООН призвал не применять слово «режим» к властям страны

Постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков обратился к западным странам с просьбой не использовать слово «режим» в отношении белорусских властей.

«Нам не хотелось бы при дальнейших обсуждениях многочисленных и массовых нарушений прав человека в различных странах мира, в том числе и западных, использовать терминологию: режим [президента США Джо] Байдена, режим [президента Франции Эммануэля] Макрона, режим [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо», — сказал Рыбаков.

Так он отреагировал на то, что при обсуждении белорусского проекта резолюции Запад стал обвинять Минск в использовании беженцев на границе с ЕС для дестабилизации там ситуации. При этом представители западных стран называют власти в Минске «режимом Лукашенко», передает «РИА Новости».

Валентин Рыбаков также призвал западных коллег к дальнейшему конструктивному сотрудничеству.

Он заявил представителям Польши и Литвы, что со своими внутренними проблемами Белоруссия разберется сама без их помощи и без гибридных атак на белорусскую государственность.

В последние несколько дней ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. При этом Евросоюз обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

8 ноября многочисленная группа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. По утверждению польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, власти Белоруссии целенаправленно стянули в свою страну тысячи мигрантов и заставили их отправиться на границу ЕС — все это, по его мнению, является частью российской политики, координирующей действия Белоруссии.

12 ноября корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли в стихийный лагерь на границе продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что причины кризиса кроются в политике, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им демократию в понимании Запада. Министр призвал страны ЕС избегать двойных стандартов в вопросе миграционного кризиса.