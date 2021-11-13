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Минздрав озвучил сроки получения сертификата при ревакцинации «Спутником Лайт»

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При ревакцинации препаратом «Спутник Лайт», а также вакцинации переболевших COVID-19 людей, сертификат на портале «Госуслуги» формируется в день прививки. Об этом 12 ноября заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов журналистам.

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«Если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших «Спутником Лайт», то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки», — сказал он.

Кузнецов отметил, что сертификат о первичной вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать через три недели, то есть через 21 день.

Он также добавил, что «никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита».

В этот же день СМИ сообщили, что некоторые россияне, сделавшие прививку «Спутником Лайт» две недели назад, жаловались на то, что их QR-коды оказались неактивными, когда они пытались посетить музеи и театры.

Накануне Минцифры сообщило о втором за неделю сбое на портале «Госуслуги». Так, при попытке войти в личный кабинет появлялась надпись «По техническим причинам портал временно недоступен». В тот же день работа сервиса была восстановлена.

9 ноября глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что сбой, в результате которого на портале «Госуслуги» сократился срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса, затронул 300 тыс. из 50 млн пользователей сервиса.

По его словам, 22 октября Минздрав РФ утвердил приказ, согласно которому с 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и электронном виде.

В понедельник граждане РФ обратились с жалобами на блокировку сертификатов. Отмечалось, что сроки действия документов сократились с 12 до шести месяцев. В тот же день сроки восстановили большинству пользователей портала.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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