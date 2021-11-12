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Самолет с задержанным братом Нурмагомедова вылетел в Махачкалу

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Самолет с задержанным двоюродным братом дагестанского экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усманом вылетел в Махачкалу из аэропорта Шереметьево вечером в пятницу, 12 ноября, по расписанию и должен совершить посадку в 01:38 субботы, сообщает корреспондент «Известий».

Вместе с Нурмагомедовым конвоируют его друга Камала Идрисова. Они оба задержаны по подозрению в наезде на сотрудника полиции в Дагестане. В Дагестан их доставят для дальнейшего расследования.

По предварительным данным, инцидент произошел 11 ноября на КПП махачкалинского аэропорта. Усман Нурмагомедов вместе с другом спешили на рейс и хотели проникнуть в зону, где запрещено движение частных авто. В результате мужчины сбили полицейского на автомобиле, после чего побежали на самолет. По предварительной информации, за рулем находился не Нурмагомедов, а Идрисов.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и осуществляя наезд.

Полицейский получил травму головы, также у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В московском аэропорту Шереметьево Нурмагомедова и его приятеля задержали. В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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