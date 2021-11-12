Карту энергоэффективности домов разработают в Удмуртии

В Удмуртии разработают карту энергоэффективности многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики».

По данным организации, жители Ижевска могут узнать класс энергоэффективности своего дома уже сейчас. Для этого необходимо заполнить специальную анкету, затем общественники бесплатно оценят дом и дадут рекомендации. Если следовать некоторым правилам, то в будущем можно экономить до 30% средств на оплате коммунальных услуг.

Покупатели жилья в новостройках могут узнать класс энергоэффектиновсти сразу. Он обозначен на фасаде дома в виде латинских букв от A до G. Самым высоким считается А++, в зданиях с таким показателем расходуется до 60% меньше энергии. Старые дома при этом обладают классами E, F, G, а класс D присваивается зданиям, находящимся где-то посередине по потреблению ресурсов.

Общественники отмечают, что построенные в прошлом веке многоэтажки, которых большинство в Ижевске, не соответствуют современным требованиям, пишет ИА «Сусанин».

Новая карта энергоэффективности домов охватит всю республику. Она поможет сравнить качество домов и ускорит решение собственников о реконструкции.

Выбор первого микрорайона, который обследуют для нанесения на карту, зависит от активности заполнения анкет. После того, как она будет отослана, жители смогут подать заявку на участие в программе государственного софинансирования энергоэффективного капитального ремонта. Таким образом можно будет компенсировать до 80% от стоимости работ.