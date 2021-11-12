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Карту энергоэффективности домов разработают в Удмуртии

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В Удмуртии разработают карту энергоэффективности многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики».

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По данным организации, жители Ижевска могут узнать класс энергоэффективности своего дома уже сейчас. Для этого необходимо заполнить специальную анкету, затем общественники бесплатно оценят дом и дадут рекомендации. Если следовать некоторым правилам, то в будущем можно экономить до 30% средств на оплате коммунальных услуг.

Покупатели жилья в новостройках могут узнать класс энергоэффектиновсти сразу. Он обозначен на фасаде дома в виде латинских букв от A до G. Самым высоким считается А++, в зданиях с таким показателем расходуется до 60% меньше энергии. Старые дома при этом обладают классами E, F, G, а класс D присваивается зданиям, находящимся где-то посередине по потреблению ресурсов.

Общественники отмечают, что построенные в прошлом веке многоэтажки, которых большинство в Ижевске, не соответствуют современным требованиям, пишет ИА «Сусанин».

Новая карта энергоэффективности домов охватит всю республику. Она поможет сравнить качество домов и ускорит решение собственников о реконструкции.

Выбор первого микрорайона, который обследуют для нанесения на карту, зависит от активности заполнения анкет. После того, как она будет отослана, жители смогут подать заявку на участие в программе государственного софинансирования энергоэффективного капитального ремонта. Таким образом можно будет компенсировать до 80% от стоимости работ.

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