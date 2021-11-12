Более 110 млн рублей направят на ремонт «танцующего» моста в Волгограде

В Волгограде намерены отремонтировать 3 км мостового перехода через Волгу, также известного как «танцующий» мост. Региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства объявил о завершении проектирования в пятницу, 12 ноября.

Работы планируется начать в ближайшее время. На участке протяженностью 3,42 км подрядчик срежет старое покрытие и уложит новый асфальт, а также отремонтирует дождеприемные колодцы, установит бортовой камень и остановки, нанесет разметку.

Стоимость контракта с исполнителем составит 110,3 млн рублей, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В комитет транспорта отмечают, что ремонт моста через Волгу позволит реализовать комплекс мероприятий для обеспечения безопасного проезда все участников дорожного движения.

В Волгоградской области продолжается строительство Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу на трассе между Волгоградом и Волжским. 1 октября сообщалось, что рабочие приступили к возведению моста в пойме через ерик Гнилой, который станет его частью,