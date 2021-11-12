Прямой эфир
Общество
Самолет с задержанным братом Нурмагомедова вылетел в Махачкалу
Происшествия
Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина
Мир
Украина усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских
Мир
Макрон заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии
Мир
Лавров заявил об агрессии НАТО по отношению к России
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе QR-кодов для россиян из группы риска
Мир
В Киеве раскрыли цель нового министра обороны
Спорт
Стало известно об изменениях в составе сборной РФ на матч с командой Хорватии
Мир
В ВОЗ завили об ожидании получения данных по «Спутнику V» на следующей неделе
Мир
Белоруссия лишила 30 турфирм права приглашать иностранцев в страну

Более 110 млн рублей направят на ремонт «танцующего» моста в Волгограде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгограде намерены отремонтировать 3 км мостового перехода через Волгу, также известного как «танцующий» мост. Региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства объявил о завершении проектирования в пятницу, 12 ноября.

Работы планируется начать в ближайшее время. На участке протяженностью 3,42 км подрядчик срежет старое покрытие и уложит новый асфальт, а также отремонтирует дождеприемные колодцы, установит бортовой камень и остановки, нанесет разметку.

Стоимость контракта с исполнителем составит 110,3 млн рублей, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В комитет транспорта отмечают, что ремонт моста через Волгу позволит реализовать комплекс мероприятий для обеспечения безопасного проезда все участников дорожного движения.

В Волгоградской области продолжается строительство Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу на трассе между Волгоградом и Волжским. 1 октября сообщалось, что рабочие приступили к возведению моста в пойме через ерик Гнилой, который станет его частью,

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021