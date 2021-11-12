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Три участка улиц перекроют в Нижнем Тагиле из-за строительства газопровода

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В Нижнем Тагиле на время строительства газопровода намерены перекрыть три участка улиц. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Для автомобильного транспорта закроют участок на улице Хохрякова от Землячки до Шаумяна, а также от Землячки до Хохрякова, 27. Кроме того, проезд ограничат на улице Шаумяна от улицы Хохрякова до Керамиков, уточняет ТагилСити.ру.

В октябре сообщалось, что на территории Нижнего Тагила за два года обновлено более 40 км пешеходных дорожек на 70 улицах города. Летом 2021 года обновление тротуаров осуществлялось на 16 улицах. Также отремонтировано 12 пешеходных дорожек, которые расположены вдоль дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Наибольший объем работ проведен на улицах Ильича, Индустриальная и Карла Маркса.

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