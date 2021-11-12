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В убийстве ребенка и матери в Оренбурге заподозрили отца семейства

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В убийстве трехлетнего ребенка и ее матери в селе Кваркено Оренбургской области заподозрили мужа женщины.

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По данным РЕН ТВ, 25-летний мужчина мог зарезать супругу во время ссоры. Предполагается, что после этого он задушил дочь и скрылся с места преступления.

По словам соседей, женщина изменяла своему мужу. По их словам, дочь также могла быть не от него. Вместе с этим семья создавала положительное впечатление, супруги не были замечены в злоупотреблении алкоголем.

Вечером 12 ноября тела 20-летней матери и ее ребенка обнаружили в квартире жилого дома, расположенного в селе Кваркино. По факту двойного убийства Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Уточнялось, что ребенок был задушен, а его матери нанесены колото-резаные ранения.

27 октября в Орске следователи задержали подозреваемого в убийстве сестры в присутствии ее годовалого ребенка. Собщалось, что фигурантом уголовного дела об убийстве стал 24-летний иностранец.

По данным следствия, во вторник, 26 октября, в квартире дома на улице Комарова, где временно проживал подозреваемый, он убил свою 27-летнюю сестру, не менее 28 раз ударив ее ножом. Утверждалось, что убийство мужчина совершил при годовалом ребенке погибшей.

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