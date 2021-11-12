Фермеры в Красноярском крае получили гранты на развитие

В Красноярском крае пять глав фермерских хозяйств из Ачинского, Ужурского, Саянского, Березовского и Емельяновского районов получили гранты на развитие семейных ферм. В частности, на ведение молочного и мясного скотоводства, разведение перепелов и овец на мясо. Максимальный размер поддержки одного конкурсанта составил 30 млн рублей.

«Общероссийский спрос на программу «Семейная ферма» способствовал увеличению ее финансирования. С прошлого года на развитие семейного агробизнеса в крае из бюджетов разных уровней выделяется 90 млн рублей. Ранее было 60 млн рублей. Как и прежде заявители вкладывают в реализацию проекта не менее 40% собственных денег. Остальные затраты возмещает бюджет», — рассказал министр сельского хозяйства и торговли региона Леонид Шорохов.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, претендовать на грант могут крестьянское (фермерское) хозяйство, в деятельность которого вовлечены два и более членов семьи, включая главу КФХ, а также индивидуальный предприниматель, зарегистрировавший бизнес на селе минимум за год до подачи заявки на конкурс.