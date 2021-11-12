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Голикова назвала дату введения QR-кодов в полном объеме

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти планируют ввести QR-коды, обязательные для предъявления в кафе, магазинах и общественном транспорте, с 1 февраля, до этого момента устанавливается переходный период. Об этом она рассказала 12 ноября на брифинге о мерах по борьбе с COVID-19.

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Не исключено, что их придется предъявлять дважды

По ее словам, с 1 февраля 2022 года использование сертификатов вступит в силу в полном объеме. До этого времени граждане смогут посещать объекты, где необходим QR-код, с отрицательным ПЦР-тестом, однако после объявленной даты справка о тесте будет недействительной.

Отмечается, что требование коснется только граждан старше 18 лет.

«Понимаем, что нашим гражданам нужно дать время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет. Законом устанавливается переходный период», — объяснила она.

Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на двух языках — русском и английском, причем не позже чем через три календарных дня после окончания вакцинации. С 8 ноября он доступен в бумажном и электронном виде.

Ранее в пятницу она отметила то, что сертификат вакцинации от коронавируса по важности сопоставим с паспортом граждан.

12 ноября стали известны сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт». Формирование сертификата о вакцинации «Спутником Лайт» на портале «Госуслуги» происходит через три недели после прививки.

Законопроект о введении QR-кодов по всей России был внесен в правительство 12 ноября. Он предполагает, что аптеки, продуктовые магазины и места продажи товаров первой необходимости будут единственными, где региональные власти не будут требовать предъявлять QR-код. Для остальных мест регионы будут вправе ввести ограничения.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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