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Эспланаду Центральной площади реконструировали в Ижевске

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В Ижевске завершилась реконструкция эспланады Центральной городской площади. Рабочая комиссия проверила объект в пятницу, 12 ноября.

Как сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии, на участке эспланады от улицы Карла Маркса до Красной рабочие уложили новые тротуарные и гранитные плиты, обустроили водоотведение, отделали подпорные стены. Также были установлены малые архитектурные формы, арт-объекты и 77 новых светильников.

Кроме того, оборудована детская площадка с прорезиненным покрытием, горками и батутами. В рамках озеленительных работ на территории высадили кустарники и деревья, разбили клумбы, газоны и цветники. Озеленение было выполнено на площади почти в 3 тыс. кв. м.

Стоимость реконструкции составила 53 млн рублей. Объект прошел приемку, пишет Udm-info.ru.

В 2022 году городские власти намерены продолжить реконструкцию эспланады от улицы Красной до Кирова. Стоимость этого проекта оценивается в 69 млн рублей. Сейчас идет конкурс по определению подрядчика.

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