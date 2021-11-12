Брата Нурмагомедова под конвоем посадили в самолет до Махачкалы

Двоюродного брата дагестанского экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усмана под конвоем посадили в самолет до Махачкалы в пятницу, 12 ноября, сообщает корреспондент «Известий».

Вылет запланирован на 23:20.

Вместе с Нурмагомедовым конвоируют его друга Камала Идрисова. Они оба задержаны по подозрению в наезде на сотрудника полиции в Дагестане.

По предварительным данным, инцидент произошел 11 ноября на КПП махачкалинского аэропорта. Усман Нурмагомедов вместе с другом спешили на рейс и хотели проникнуть в зону, где запрещено движение частных авто. В результате мужчины сбили полицейского на автомобиле, после чего побежали на самолет. По предварительной информации, за рулем находился не Усман, а его друг Камал Идрисов.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и осуществляя наезд.

Полицейский получил травму головы, также у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В московском аэропорту Шереметьево Нурмагомедова и его приятеля задержали. В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».