Отпуск угля возобновили в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском возобновлена продажа угля населению. Для этого пришлось найти нового подрядчика. О решении проблемы заявил городской глава Константин Брызгин.
«Мы совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края провели большую работу, нашли подрядчика — индивидуального предпринимателя, который согласился оказывать данные услуги населению», — отметил он.
Ранее сократились объёмы отпуска угля, возникли перерывы в его реализации на угольных разрезах, напоминает ИА KamchatkaMedia.
«Сейчас возникла необходимость отрегулировать этот процесс в ручном режиме. Будем следить за ситуацией на рынке угля, чтобы подобное развитие событий не повторилось», — добавил глава города Константин Брызгин.