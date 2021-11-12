Енисейский тракт откроют в Красноярске

Проезд по улице Енисейский тракт в Красноярске откроют 13 ноября. Под дорогой установили новую водопропускную трубу. Для безопасности с 7 октября дорога была перекрыта полностью, а весь транспорт направлялся в объезд через развязку в районе деревни Бадалык.

Плановые работы начались летом. Специалисты МП «САТП» должны были прочистить старый водопропуск под дорогой, но время работы выяснилось, что в трубе скопился грунт, камни и другие материалы, которые мешают прохождению воды. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. Прочистить и восстановить конструкцию не представлялось возможным, поэтому было решено проложить новый водопропуск на расстоянии 3 м от старого тоннеля.

На территории Красноярского края в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок 237 км трасс, сообщило ранее региональное министерство транспорта. Как рассказал глава ведомства Константин Димитров, в этом году планировалось отремонтировать 200 км дорог, но край получил из федерального бюджета дополнительные 400 млн рублей. На них привели в порядок еще более 30 км, запланированных на 2022 год. Основными объектами ремонта стали транзитные дороги с высокой интенсивностью движения.