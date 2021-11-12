Единственный в Зеленодольске подземный переход открыли после ремонта

В Зеленодольске (Татарстан) после ремонта открылся единственный на территории города подземный пешеходный переход, распложенный на улице Столичная. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Сейчас строители завершают последние работы. Они устанавливают поручни, рассматриваются различные варианты цветового решения и благоустройства прилегающей территории.

Наземный пешеходный переход уже закрыли, а специально установленные знаки – убрали.

Районные власти подчеркнули, что объект был очень «болезненный». Много лет на него поступали различные жалобы от жителей.

Работы начались в начале сентября 2021 года. Подрядчик заменил входную группу, освещение, плитку и ливневую канализацию.