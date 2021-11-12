Франция призвала РФ повлиять на Белоруссию в ситуации с мигрантами

Главы внешнеполитического и оборонного ведомств Франции Жан-Ив Ле-Дриан и Флоранс Парли призвали Россию повлиять на Белоруссию для решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в Париже французских министров с их российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

«Коснувшись ситуации в Белоруссии, два министра осудили безответственное и недопустимое поведение белорусских властей. <...> Они призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Белоруссией, чтобы добиться завершения [миграционного кризиса]», — указано в сообщении, распространенном в пятницу, 12 ноября.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

Ранее в тот же день Североатлантический альянс (НАТО) выразил полную солидарность с Польшей, Литвой и Латвией в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией и призвал Минск воздержаться от эскалации ситуации.

В НАТО полагают, что Минск якобы «из соображений политического характера продолжает использовать искусственно созданную проблему нелегальной миграции в рамках гибридных действий, нацеленных против Польши, Литвы и Латвии».

Также в пятницу несколько мигрантов прорвались в Польшу на КПП «Брузги», однако позднее были задержаны. Позднее глава минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что инженерные войска Великобритании помогут укрепить заграждения на польско-белорусской границе.

Накануне Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

Евросоюз в настоящий момент обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Кроме того, 10 ноября сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот». По данным ЕС, авиакомпания занимается перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Париже 12 ноября назвал глупостью обвинения в адрес российской авиакомпании. В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и выдворены.