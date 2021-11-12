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Стало известно об изменениях в составе сборной РФ на матч с командой Хорватии

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Футболист сборной России Сергей Терехов не сможет сыграть в матче против команды Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

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Уточняется, что Терехов получил травму и не сможет выйти на поле.

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», — рассказал старший врач сборной Владимир Хайтин.

На поле сборные России и Хорватии встретятся 14 ноября в Сплите, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Днем ранее сборная России по футболу победила команду Кипра в матче девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со счетом 6:0.

Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Счет открыл на четвертой минуте полузащитник Александр Ерохин. Он также стал автором пятого гола. Кроме того, мячи забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

По результатам девяти туров на ЧМ-2022 сборная России занимает первую строчку в группе Н.

12 ноября главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что сборная России по футболу — это качественная команда, которая выиграла последние пять матчей в рамках отборочного тура на ЧМ-2022. Вместе с тем Далич указал на то, что у сборной России по футболу «новый тренер, который привнес новую энергию и изменил команду, дал шанс молодым хорошим игрокам».

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