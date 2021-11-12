Федеральную трассу А-331 «Вилюй» отремонтировали в Якутии

В Якутии завершен капитальный ремонт участка федеральной автодороги А-331 «Вилюй» с 189-го по 204-й км. Объект сдан в эксплуатацию.

Дорожники ликвидировали отрезок с грунтовым покрытием, который являлся подтопляемым участком в районе водохранилища реки Матта. Выполнены работы по восстановлению земляного полотна, устроено двухслойное асфальтобетонное покрытие, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе минтранспорта республики.

На всем протяжении участка установили новые дорожные знаки, устроили 18 новых водопропускных труб общей протяженностью 369 м и установили 7 км барьерного ограждения, нанесли разметку.