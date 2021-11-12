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Пожилого жителя Вологодчины задержали по подозрению в убийстве знакомого

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В Вологодской области по подозрению в убийстве 34-летнего мужчины задержан 69-летний житель поселка Федотово. Об этом ИА FlashNord сообщили в Следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, в ночь на 12 ноября пенсионер в своей квартире распивал со знакомыми спиртное. Хозяину не понравилось агрессивное поведение одного из гостей. Он нанес 34-летнему мужчине множественные ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

9 ноября сообщалось, что в Томской области подростки привязали к стулу 75-летнего пенсионера и избили, в результате чего он скончался. Подозреваемые задержаны, они дали признательные показания.

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