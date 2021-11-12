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Белоруссия лишила 30 турфирм права приглашать иностранцев в страну
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Белоруссия лишила 30 турфирм права приглашать иностранцев в страну

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В рамках сокращения потока нелегальной миграции через свою территорию Минск лишил права приглашать иностранцев в республику 30 туристических компаний. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил журналистам глава МИД страны Владимир Макей.

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«Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм», — отметил Макей.

По его словам, Белоруссия делала все возможное, чтобы сократить поток беженцев. В частности, на границе было задержано около 700 нарушителей, сказал глава ведомства.

Примерно 2 тыс. человек, прибывших в страну из-за рубежа без соответствующим образом оформленных документов, отправили обратно, уточнил дипломат. Он подчеркнул, что отправка каждого мигранта связана также с финансовыми затратами.

Ранее в этот день группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги».

На опубликованных кадрах можно заметить, как мигранты передвигаются вдоль польского заграждения. Многие из беженцев громко кричат.

При этом корреспондент Gazeta.pl отмечает, что внешний вид мужчин-мигрантов не указывает на то, что они несколько ночей провели в стихийном лагере. В настоящий момент, по данным минобороны Польши, беженцы были задержаны польской армией, пограничником и полицией.

В тот же день зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич заявил, что Польша должна принять беженцев, прорвавшихся через границу.

По словам белорусского политика, беженцы не хотят ни в Белоруссию, ни в Россию, их это не интересует. Они намерены попасть в Германию, куда их позвали, подчеркнул Гайдукевич, добавив, что мигранты не уйдут, они продолжат сидеть на границе

Накануне Макей заявил, что Белоруссия не ведет никакую «гибридную войну» против Евросоюза (ЕС). Он уточнил, что все действия, которые в настоящее время можно наблюдать на границе, происходят не по вине Минска. По словам Макея, это «результат бездумной политики Европейского союза, связанный с разрушением государственности в ряде стран, связанный с тем, что они пригласили беженцев и заявили о том, что они готовы приютить их».

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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