Проверку организовали по факту наезда поезда на жителя Татарстана

В Татарстане проводится проверка по факту смертельного наезда пассажирского поезда на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Трагедия произошла 10 ноября на 756-м км перегона Свияжск — Зеленый Дол. Пассажирский поезд № 139 сбил мужчину, который пересекал железнодорожные пути. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Пешехода задело выступающими частями тепловоза. От полученных травм он скончался, пишет InKazan.ru.

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В Следственном комитете напоминают, что на объектах железной дороги необходимо соблюдать правила безопасности. Основными причинами трагических случаев является незнание этих правил, подчеркнули в ведомстве.

12 ноября на железнодорожном переезде в Лесосибирске в Красноярском крае поезд столкнулся на переезде с «Газелью». Погибли пять человек, еще двое пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.