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Врач объяснил цель переходного периода для введения QR-кодов

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Переходный период перед введением в России системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу создан для того, чтобы у людей выработался иммунитет после вакцинации. Об этом 12 ноября заявил врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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«Будет установлен определенный переходный период, ведь чтобы тот самый коллективный иммунитет выработался, нужно какое-то время. Мы это прекрасно знаем. Двадцать один день плюс двадцать один день. То есть сорок два дня. То есть 1 февраля-ключевая дата, которая сейчас рассматривается», — резюмировал Лебедев.

Лебедев считает, что введение QR-кодов в регионах России сможет снизить число заболевших. Он отметил, что такая система уже активно применяется в Европе. Лебедев указал, что в данной ситуации нельзя медлить в достижении коллективного иммунитета, так как это повлечет большие потери.

«То есть необходимо достичь уровня коллективного иммунитета. <…> И сделать эту нужно максимально быстро. Таким образом, введение QR-кодов, в общем-то, позволит, во-первых, значительно сократить циркуляцию вируса, уменьшить число новых заражений. Ну и в самом простом понимании, мотивировать людей, чтобы они пошли вакцинироваться. Делать это надо очень быстро», — сказал Лебедев каналу РЕН ТВ.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти планируют ввести обязательные для посещения кафе, магазинов и транспорта QR-коды с 1 февраля с тем, чтобы россияне успели получить необходимые документы об иммунитете.

Также в этот день российское правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Речь идет о двух законопроектах. Первый предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Решение о введении системы QR-кодов будут принимать власти регионов. При этом до 1 февраля 2022 года предъявлять также можно будет отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Второй законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что предложенные правительством ограничения прав граждан в связи с введением QR-кодов соответствуют Конституции РФ.

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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