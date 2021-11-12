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Двое мужчин погибли на туристической тропе в ущелье Дарданеллы в Приморье

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В Приморском крае проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин в ущелье Дарданеллы. Их тела нашли на туристической тропе.

«11 ноября 2021 года на участке местности в лесном массиве недалеко от автодороги Шкотово–Партизанск на туристической тропе «Ущелье Дарданеллы» обнаружены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти», — уточнили в СУ СК РФ по Приморью.

По предварительным данным, смерть людей наступила от переохлаждения, сообщили ИА PrimaMedia. Устанавливаются личности пострадавших.

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