В Роспотребнадзоре рассказали о пользе QR-кодов для россиян из группы риска

Введение QR-кодов в транспорте и магазинах позволит защитить от коронавируса россиян из группы риска. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявила РЕН ТВ заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Введение QR-кодов в те места, где наибольший риск инфицирования, направлено именно на то, чтобы сохранить здоровье и жизни нашего населения, тех, кто пока еще не имеет иммунитета»,— сказала она.

По словам эксперта, чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным путем в местах скопления людей. При этом особую угрозу он представляет для людей со слабым иммунитетом и тех, кто не прошел вакцинацию.

Руженцова также подчеркнула, что законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах направлен на ограничение контактов, в первую очередь, тех, кто еще не имеет иммунитета. Она отметила необходимость контролировать распространение коронавирусной инфекции, и заявила, что это возможно только путем прерывания путей передачи вируса.

Ранее в пятницу правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, комментируя законопроект, отметил, что он направлен прежде всего на сохранение жизни и здоровья граждан. По словам Хубезова, эта мера позволит сохранить жизнь и здоровье «антиваксерам», поскольку будет прервана цепочка заражений.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти планируют ввести обязательные для посещения кафе, магазинов и транспорта QR-коды с 1 февраля, чтобы россияне успели получить необходимые документы об иммунитете. Она отметила, что сертификат вакцинации от коронавируса по важности сопоставим с паспортом граждан.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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