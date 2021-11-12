Дело возбудили по факту ДТП поезда и «Газели» в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения «Газели» и поезда в Красноярском крае. Об этом в пятницу, 12 ноября, говорится на сайте региональной прокуратуры.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, пишет RT. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Красноярского края.

ДТП произошло ранее 12 ноября на железнодорожном переезде в Лесосибирске Енисейского района. Водитель автомобиля оказался на железнодорожных путях, а машинист поезда не успел затормозить. Состав не сошел с рельсов.

В результате пять человек погибли, двое пострадали. Пострадавших доставили в реанимацию, сообщает «КП-Красноярск». Детей среди погибших и раненых нет. Всего в «Газели» находились семь человек, отмечает телеканал «360».

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Как пишет НСН, водитель «Газели», принадлежащей АО «Мостострой-11», перевозил работников организации к месту проживания.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.